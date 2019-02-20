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İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 01:39 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erdi Us (30) idaresindeki 35 ZTN 13 plakalı otomobil, Umurbey Mahallesi'nde Ömer Sever'in (40) kullandığı 35 AN 241 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaza Ödemiş yaralı

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