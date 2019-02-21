HABER

İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 07:34 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

İbrahim Tekin (41) yönetimindeki 35 AEV 506 plakalı kamyon, Kamil Tunca Bulvarı Otogar Kavşağı'nda Duran Güveli'nin (23) kullandığı 35 ASB 52 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürüklenip enerji nakil direğine çarparak durabildi.

Kazada, Güveli ile otomobilde bulunan Berkay Şeneren (26) araçta sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Duran Güveli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü İbrahim Tekin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Çalışmalar devam ediyor! Dünyanın en büyüğü olacakÇalışmalar devam ediyor! Dünyanın en büyüğü olacak
Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panikAyvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kamyon Kaza yaralı

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremde İstanbul'da bir tek bu bina zarar gördü! Muhtar çağrı yaptı

Depremde İstanbul'da bir tek bu bina zarar gördü!

Çalışmalar devam ediyor! Dünyanın en büyüğü olacak

Çalışmalar devam ediyor! Dünyanın en büyüğü olacak

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik kamerada

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Çanakkale Valiliği açıkladı: 46 deprem daha oldu!

Çanakkale Valiliği açıkladı: 46 deprem daha oldu!

İstanbul'da şüpheli araç alarmı! Ekipler harekete geçti!

İstanbul'da şüpheli araç alarmı! Ekipler harekete geçti!

İstanbul'da deniz trafiğine sis engeli! İptal edilen seferler var!

İstanbullar dikkat! Tüm seferler iptal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.