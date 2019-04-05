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İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 22:48 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Konçay idaresindeki 35 T 6680 plakalı ticari taksi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HA 7506 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savuran ticari taksi, önce yaya Mustafa Baydar'a, ardından da park halindeki bir otomobile çarptı.

Kazada, taksideki yolcu Mürüvvet Türkmen de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

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