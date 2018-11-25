İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tolga Cansev (37) yönetimindeki 35 DB 6469 plakalı içerisinde yolcu bulunmayan belediye otobüsü, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Abdülkadir Bulut'un (54) kullandığı 35 AEZ 072 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırıma vurarak devrildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki Ayşe (47), Kerem (19) ve Hüsnanur Bulut (11) 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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