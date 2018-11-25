HABER

İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 21:33 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tolga Cansev (37) yönetimindeki 35 DB 6469 plakalı içerisinde yolcu bulunmayan belediye otobüsü, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Abdülkadir Bulut'un (54) kullandığı 35 AEZ 072 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırıma vurarak devrildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki Ayşe (47), Kerem (19) ve Hüsnanur Bulut (11) 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Seksi yıldız öğretmenliğe soyunduSeksi yıldız öğretmenliğe soyundu
'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'hız tespit silahı' açıklamasıEmniyet Genel Müdürlüğü'nden 'hız tespit silahı' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 yaralı Belediye otobüsü Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi izmir trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar

'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar

İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 210 yaralı

İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 210 yaralı

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.