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İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 21:22 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çeşme'den İzmir'e seyreden Recep Özsunay (26) idaresindeki 35 AH 2112 plakalı otomobil, Karaburun çıkışı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadığı kazada, araçta bulunan babası Murat Özsunay ile yakınları Hakan ve Filiz Tüzomay yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Urla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans trafik kazası Urla Devlet Hastanesi

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