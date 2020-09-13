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İzmir’de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 13:27 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Çaltılıdere Mahallesi’nde meydana geldi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Çaltılıdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İ.Ü. idaresindeki 34 ADL 766 plakalı otomobil ile sürücü B.E. yönetimindeki 35 NGV 46 plakalı motosiklet yol üzerinde çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü B.E., motosiklet üzerindeki yolcu M.V. ve otomobilde bulunan yolcu Ş.Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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