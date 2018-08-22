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İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 02:38 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş - Ovakent istikametinde seyreden Erkan Kılıç (40) idaresindeki 09 EN 739 plakalı hafif ticari araç, Menderes Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile birlikte eşi Nergiz Kılıç (30), Yıldıray Akbaş ve Gülşen Atik (24) yaralandı.

Yarılılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaza Ödemiş yaralı

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