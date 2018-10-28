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İzmir'de trafik kazası : 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 01:58 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası : 4 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'dan Çiğli yönüne seyir halindeki 35 AF 7754 plakalı panelvan, Evka 2 kavşağında, önünde seyir halinde olan ve sürücüleri henüz belirlenmeyen 35 AAC 697 ile 35 AL 4507 ve 16 CBT 25 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Panelvan aracın sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kamyonet Kaza otomobil

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