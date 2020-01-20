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  4. İzmir’de trafik kazası: 6 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 21:12 | Son Güncelleme

İzmir’in Kiraz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Kiraz-Ödemiş karayolunda meydana geldi.

İzmir’in Kiraz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Kiraz-Ödemiş karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, H.T.T. yönetimindeki 35 AB 4405 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen H.S. idaresindeki 34 HE 9082 plakalı otomobille çarpıştı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk tedavileri olay yerinde yapılan sürücüler ile araçlarda bulunan diğer 4 yaralı, ambulanslar ile Kiraz ve Ödemiş ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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