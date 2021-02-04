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İzmir’de trafik kazası: 6 yaralı

04.02.2021 23:05 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir’den Bergama’ya giden E.Ö. yönetimindeki Volkswagen marka 35 DY 930 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki Renault marka 34 BMA 715 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler M.Ö. ve E.Ö ile otomobilde bulunan isimleri henüz öğrenilemeyen 4 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yapan araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

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