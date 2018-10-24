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İzmir'de trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 20:15 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 7 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Simaç Demir (48) idaresindeki 35 CYC 37 plakalı otomobil, Ödemiş-İzmir karayolunda karşı istikametten gelen Ethem Damla'nın (45) kullandığı 35 Z 7661 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Damla yönetimindeki otomobildeki Gonca Gül (17), Nazmiye Kayaoğlu (55), Aysel Çam (54), Emine Şentepe (44) ve Aysun Mermer (37) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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izmir Ödemiş trafik kazası yaralı

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