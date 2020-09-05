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  4. İzmir’de trafik kazasında sporcunun ölümüyle ilgili oda başkanı tutuklandı

İzmir’de trafik kazasında sporcunun ölümüyle ilgili oda başkanı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 00:55 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesinde, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan’ın kullandığı otomobil, iki kardeşin bulunduğu elektrikli bisiklete çarpmıştı.

İzmir’in Urla ilçesinde, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan’ın kullandığı otomobil, iki kardeşin bulunduğu elektrikli bisiklete çarpmıştı. İki kardeşten biri olan Somaspor’un futbolcusu Melih Vardar, 3 gün sonra yaşam savaşını kaybetmişti. Bilir kişi raporunun ardından tekrardan yakalanarak gözaltın alınan Aydınhan, sevk edildiği Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı.
Urla ilçesi Çeşme eski yolu üzerinde, 14 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, Melih Vardar (27) ve Semih Vardar isimli iki kardeşin üzerinde olduğu elektrikli bisiklete, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil çarpmıştı. Feci kazada iki kardeş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Somaspor’un futbolcusu Melih Vardar 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Semih Vardar’ın ise durumunun iyiye gittiği öğrenilmişti.

Tutuklandı
Kaza sonrası gözaltına alınan ve adli kontrol kararı verilen, futbolcunun ölümü sonrası ise tekrar yakalanarak adli kontrol şartları ağırlaştırılan Aydınhan için bilirkişi raporun da kazanın tek sorumlusu olduğu belirtildi. , Aydınhan hakkında tekrardan yakalama kararı çıkarılırken, kararın ardından yakalanarak Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Ahmet Birol Aydınhan, tutuklandı.

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