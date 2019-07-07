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İzmir'de trafik kazasında yaralanan polis memuru toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 19:21 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazasında yaralanan polis memuru toprağa verildi

İZMİR (AA) - Memleketi İzmir'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru 2 çocuk babası 34 yaşındaki Adnan Keçeli, üç gün önce Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde motosiklet kazasında ağır yaralandı. Kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Keçeli, bugün hayatını kaybetti.

Kars Emniyet Müdürlüğünde görevli olan Keçeli için cenaze töreni düzenlendi.

Keçeli'nin hastane morgundan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı arkadaşlarının omuzunda Bornova İsa Bey Camisi'ne getirildi.

Eşi Duygu Keçeli ve yakınları taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Keçeli'nin naaşı, Çamiçi Mezarlığı'na defnedildi.

Keçeli'nin bir hafta önce kanser hastası babası 73 yaşındaki İrfan Keçeli'nin rahatsızlanması üzerine izin alarak memleketi İzmir'e geldiği öğrenildi.

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Cenaze Töreni polis trafik kazası vefat

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