İzmir’de trafik polisi şehit oldu

İzmir’in Urla ilçesinde, yol kenarında uygulama yaptığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hastaneye kaldırılan trafik polisi Serkan Çağlayan şehit oldu.

Kaza, dün İzmir-Çeşme kara yolundaki bir kavşakta meydana gelmişti. Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli olduğu öğrenilen motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. Sürücünün evraklarını kontrol ettiği sırada Çağlayan’a İzmir yönünden seyir halinde olan H.G.’nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazanın ardından Çağlayan’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesine kaldırılan ağır yaralı polis memurundan acı haber geldi. Çağlayan, kurtarılamayarak şehit oldu.

