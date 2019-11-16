HABER

İzmir'de trafik polisini otomobilin üzerinde sürükleyen sürücü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 12:40 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik polisini otomobilin üzerinde sürükleyen sürücü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü, bir anda kaçmaya başlayınca otomobile tutunan trafik polisini metrelerce sürükledi.

Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, Hakan K'nın kullandığı 35 SZ 966 plakalı otomobili durdurdu.

Sürücüden ehliyet istenmesi üzerine Hakan K, bir anda gaza basarak kaçmak istedi. Hakan K'nın kaçışını engellemek isteyen bir polis memuru da otomobilin kaputuna tutundu.

Metrelerce sürüklenen polis, otomobilin yavaşlamasıyla da yola düştü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan polis memurun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin düşmesinin ardından yeniden kaçan sürücü ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 0.87 promil alkollü olduğu belirlenen Hakan K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis memurunun sürüklendiği ve yola düştüğü anlar, bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

PARTNEREmekliler bu habere dikkat!Emekliler bu habere dikkat!
Sakarya'da ele geçirildi! İğrenç olaySakarya'da ele geçirildi! İğrenç olay
Ağabey katili kardeşe 20 yıl hapis cezasıAğabey katili kardeşe 20 yıl hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet polis trafik yaralı

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediye personelinin eziyet ettiği köpeği vali sahiplendi

Belediye personeli eziyet etmişti! Güzel haber geldi

Sakarya'da kaçak kesilen 20 ton ete el konuldu

Sakarya'da ele geçirildi! İğrenç olay

Tren raydan çıktı, ekipler seferber oldu

Tren raydan çıktı, ekipler seferber oldu

Evlerine üç kez silahlı saldırı düzenlendi! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar

MSB duyurdu: Türkiye ve Rusya'nın yedinci kara devriyesi tamamlandı

MSB bu fotoğraflarla duyurdu!

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.