İzmir'de trafik polisinin köpeğe ateş etmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde köpeğe ateş eden polis hakkında adli ve idari soruşturma açıldı.
Bayraklı ilçesinde, bir polis memurunun köpeğe ateş ettiği yönündeki şikayet üzerine, olayın ardından polis memuruna tepki gösteren vatandaşların çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntülerin de incelenmesiyle, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, trafik polisi S.A. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Polis memuru S.A'nın, ifadesinde, işe gitmek üzere otobüs durağında beklediği sırada sokak köpeğinin saldırması sonucu bacağında sıyrık oluştuğunu, köpeği uzaklaştırmak amacıyla ateş ettiğini, ayağından yaralanan hayvanın olay yerinden uzaklaştığını söylediği öğrenildi.
S.A'nın, Konak Kuduz Tedavi Merkezi'ne giderek kuduz aşısı olduğu ve bir gün iş göremezlik raporu aldığı kaydedildi.
Olay yerinden kaçan köpeğin bulunması için çalışma yürütüldüğü ifade edildi.
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