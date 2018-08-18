İzmir'de trafik polisinin köpeğe ateş etmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir polis memurunun ateş etmesi sonucu yaralandığı iddia edilen sokak köpeği tedaviye alındı.

Soğukkuyu semtinde bir polis memurunun sokak köpeğine ateş ettiği yönündeki şikayet sonrası bir vatandaşın bu olayda yaralandığını iddia ettiği bir köpeği veteriner kliniğine getirdiği belirtildi.

Olay yerine yakın konumdaki kliniği işleten veteriner Aytekin Kamber, gazetecilere yaptığı açıklamada, ismini açıklamak istemeyen bir kadının önceki gün yaşanan olayda ayağından yaralandığını ifade ettiği bir köpek getirdiğini, hayvanın tedavisine başladıklarını belirtti.

Olayla ilgili adli soruşturma nedeniyle ayrıntılı açıklama yapamayacağını belirten Kamber, köpeğin hayati bir yaralanmasının olmadığını kaydetti.

- Olay

Bayraklı ilçesinde önceki gün bir polis memurunun köpeğe ateş ettiği yönündeki şikayet ve olayın ardından polis memuruna tepki gösteren vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntülerin incelenmesi sonrası trafik polisi S.A. hakkında adli ve idari soruşturma açılmıştı.

S.A'nın emniyetteki ifadesinde sokak köpeğinin saldırması sonucu bacağında sıyrık oluştuğunu, köpeği uzaklaştırmak amacıyla ateş ettiğini, ayağından yaralanan hayvanın olay yerinden uzaklaştığını söylediği öğrenilmişti.

