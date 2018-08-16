HABER

İzmir'de trafik polisinin köpeğe ateş ettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü: - "Şikayetçiler alınan ifadelerinde, polisi köpeğe ateş ederken görmediklerini ve köpeğin öldüğünü bilmediklerini beyan etmişlerdir" - "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır"

Emniyet Genel Müdürlüğünden, İzmir'de bir polis memurunun köpeğe ateş ettiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, şikayetçilerin, alınan ifadelerinde, "Polisi köpeğe ateş ederken görmediklerini ve köpeğin öldüğünü bilmediklerini" beyan ettikleri bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün İzmir'de trafik polisinin bir köpeği beylik tabancasıyla vurduğu iddialarının sosyal ve görsel medyada yer almasıyla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun Polis Merkezi Amirliğinde alınan ifadesinde, 16 Ağustos 2018 tarihinde sabah evden işe gitmek üzere ayrıldığını, Soğuksu mevkisinde bir sokak köpeği tarafından ısırıldığını ve köpeği korkutarak uzaklaştırmak amacıyla havaya ateş açtığını, köpeğin saldırısının devam etmesi üzerine öldürme ve yaralama kastı olmaksızın köpeğe yakın yere ateş ettiğini beyan etmiş, şikayetçiler, alınan ifadelerinde, polisi köpeğe ateş ederken görmediklerini ve köpeğin öldüğünü bilmediklerini beyan etmişlerdir."

Polisin sağlık kuruluşuna sevk edildiği bildirilen açıklamada, doktor raporunda polisin sağ bacağında köpek ısırığı olduğunun anlaşıldığı, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
Çocuklar, ebeveynlerini 'kırmızı düdük'le uyaracakÇocuklar, ebeveynlerini 'kırmızı düdük'le uyaracak
Batman'da oda ve STK temsilcileri, dolar bozdurduBatman'da oda ve STK temsilcileri, dolar bozdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü İzmir'de trafik polisinin bir köpeği beylik tabancasıyla vurduğu İzmir'de trafik polisinin köpeğe ateş etmesi

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!

Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.