İzmir'de trafik polisinin köpeğe ateş ettiği iddiası

Emniyet Genel Müdürlüğünden, İzmir'de bir polis memurunun köpeğe ateş ettiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, şikayetçilerin, alınan ifadelerinde, "Polisi köpeğe ateş ederken görmediklerini ve köpeğin öldüğünü bilmediklerini" beyan ettikleri bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün İzmir'de trafik polisinin bir köpeği beylik tabancasıyla vurduğu iddialarının sosyal ve görsel medyada yer almasıyla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun Polis Merkezi Amirliğinde alınan ifadesinde, 16 Ağustos 2018 tarihinde sabah evden işe gitmek üzere ayrıldığını, Soğuksu mevkisinde bir sokak köpeği tarafından ısırıldığını ve köpeği korkutarak uzaklaştırmak amacıyla havaya ateş açtığını, köpeğin saldırısının devam etmesi üzerine öldürme ve yaralama kastı olmaksızın köpeğe yakın yere ateş ettiğini beyan etmiş, şikayetçiler, alınan ifadelerinde, polisi köpeğe ateş ederken görmediklerini ve köpeğin öldüğünü bilmediklerini beyan etmişlerdir."

Polisin sağlık kuruluşuna sevk edildiği bildirilen açıklamada, doktor raporunda polisin sağ bacağında köpek ısırığı olduğunun anlaşıldığı, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

