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İzmir’de trafik polislerinden kısıtlama denetimi: 53 bin 550 lira ceza kesildi

28.12.2020 01:15 | Son Güncelleme:
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İzmir’de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde sorgulanan 213 araçtan kısıtlama kurallarını ihlal eden 17 kişiye toplamda 53 bin 550 lira para cezası uygulandı.İzmir’de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, geniş kapsamlı sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gerçekleştirdi.

İzmir’de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde sorgulanan 213 araçtan kısıtlama kurallarını ihlal eden 17 kişiye toplamda 53 bin 550 lira para cezası uygulandı.
İzmir’de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, geniş kapsamlı sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gerçekleştirdi. Bayraklı Anadolu Caddesi Turan İzban Otobüs Durağı önünde 8 ekiple gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin ehliyetleri, araçta bulunan yolcuların kimlikleri ve sokağa çıkma nedenleri sorularak detaylı uygulama yapıldı.

Uzun kuyruklar oluştu
Ekipler tarafından hem Karşıyaka istikameti hem de Bayraklı yönü uygulamada, araçlar tarafından oluşturulan uzun kuyruk gözlerden kaçmazken, yapılan uygulama kapsamında 213 araçta sorgulama gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar neticesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 17 kişiye toplamda 53 bin 550 lira para cezası kesildi.
Öte yandan, yapılan 1 saatlik uygulamaya yağışın başlaması nedeniyle ara verildi.

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