İzmir'de trafodaki patlama paniğe yol açtı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde trafoda peş peşe meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçede elektrik hatlarının yer altına alınması için yapılan çalışmalar nedeniyle gün içinde birçok mahallede elektrik kesintisi uygulandı.

İnönü Caddesi üzerindeki çalışmaların ardından şebekeye elektrik verilmesiyle cadde üzerindeki trafoda patlama meydana geldi. Peş peşe duyulan patlama sesleri nedeniyle çevredekiler korku ve panik yaşadı.

Etrafa kıvılcımlar saçan patlamanın şiddeti, yüzlerce metre uzaktan duyuldu.

Patlama sonrası trafoda onarım çalışmaları başlatıldı.

Altyapı çalışması yapan firma yetkilileri, yaşanan patlamanın, yer altından gelen kablonun bağlantı noktasından kaynaklandığını belirterek, onarım çalışmaları süresince bölgeye elektrik verilemeyeceğini ifade etti.

