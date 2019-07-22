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İzmir’de traktör devrildi: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda traktörü kullanan vatandaş hayatını kaybetti.Kaza, Tire’ye bağlı Eğridere Mahallesi’nde meydana geldi.

İzmir’de traktör devrildi: 1 ölü

İzmir’in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda traktörü kullanan vatandaş hayatını kaybetti.
Kaza, Tire’ye bağlı Eğridere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yolu kullanan diğer sürücüler yolun kenarında devrilmiş bir traktör gördü ve durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra sağlık görevlileri de sevk edildi. Olay yerinde yapılan çalışmada devrilmiş traktörün yakınlarında Recep Akyol’un cansız bedeni bulundu. Kazanın gece saatlerinde olduğu saptanırken savcının incelemesinin ardından talihsiz adamın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Akyol’un ailesinin gün boyunca talihsiz adamdan haber alamadığı da öğrenildi.

İzmir’de traktör devrildi: 1 ölü

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