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İzmir'de trans bireyi vuran polis tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 13:23 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan kavgada, trans birey Burak Batmaz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru A.D., tutuklandı.

İzmir'de trans bireyi vuran polis tutuklandı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)İZMİR'in Konak ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan kavgada, trans birey Burak Batmaz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru A.D., tutuklandı.

Olay, dün sabah saat 06.30 sıralarında Alsancak'taki 1468 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. 'Hande Şeker' takma adını kullanan trans birey Burak Batmaz ile para karşılığı birlikte olmak için eve geldiği öne sürülen ikinci el telefon satışı yapan A.T.K. arasında tartışma çıktı. Bu sırada dairenin dışında bulunan ve izinli olduğu belirtilen polis memuru A.D. 23), trans bireylerin, arkadaşı A.T.K.'ye saldırdığını düşünüp içeri girdi ve tabancasını çekerek, peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Burak Batmaz ile kendisi gibi trans birey olan arkadaşı Y.A. ve A.T.K. yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Batmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kolundan yaralanan Y.A. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, seken kurşunla ayağından vurulan A.T.K. da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, meslektaşları A.D. ile tedavisinin tamamlanmasının ardından A.T.K.'yi gözaltına aldı.

Polis memuru A.D., bu sabah adliyeye sevk edildi. A.T.K. ise emniyetten serbest bırakıldı. Polis memuru A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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İzmir'de trans bireyi vuran polis tutuklandıİzmir'de trans bireyi vuran polis tutuklandıİzmir'de trans bireyi vuran polis tutuklandı

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