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İzmir'de trans bireyi vuran polis tutuklandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 15:59 | Son Güncelleme

İZMİR BAROSU'NDAN TEPKİ İzmir'in Alsancak semtinde 'Hande Şeker' takma adlı trans birey Burak Batmaz'ın polis memuru A.D.

İZMİR BAROSU'NDAN TEPKİ
İzmir'in Alsancak semtinde 'Hande Şeker' takma adlı trans birey Burak Batmaz'ın polis memuru A.D. tarafından öldürülmesinin ardından, konuyla ilgili bilgi almak için emniyete giden İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu üyesi avukatlara, polisler tarafından kötü davranıldığı öne sürüldü. İzmir Barosu tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Olayın ardından bilgi almak için karakola giden baromuzun LGBTİ+ Hakları Komisyonu üyesi meslektaşımızdan edindiğimiz bilgiye göre; kolluk görevlilerinin görevlerini kötüye kullandığı, meslektaşları olan saldırganı koruyucu, ancak görevini yapmaya çalışan komisyon üyesi meslektaşımıza karşı saygısız bir tutum içerisinde oldukları gözlemlenmiştir. Bu nedenle etkin soruşturma yükümlülüğünün yerine getirilmesi imkanının ortadan kalktığı kanaati neticesinde, adli kolluk olarak başka bir kolluk teşkilatının görevlendirilmesi talebi ile savcılığa başvurulmuştur. Son dönemde karakollarda ve cezaevlerinde işkencenin yeniden gündeme geliyor olması ile bu olayın yaşanması doğrudan ilişkilidir. Kamu gücünün orantısız ve hukuka aykırı bir biçimde kullanılmasını adeta teşvik eden siyasilere ve diğer kişilere cezasızlık politikasının işletilmesinin, ağır insan hakları ihlallerine sebebiyet vermesi ne yazık ki kaçınılmaz bir sonuçtur" denildi.
Açıklamaya, "İzmir Barosu olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve avukatlık görevimizi nefret cinayetlerinin son bulması adına yapmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız" denilerek, son verildi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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