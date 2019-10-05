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İzmir’de trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 23:22 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde tren hattına yakın bir noktada balık tutan bir vatandaş tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Anadolu Caddesi İZBAN Turan İstasyonu’na yakın bir noktada meydana geldi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde tren hattına yakın bir noktada balık tutan bir vatandaş tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Anadolu Caddesi İZBAN Turan İstasyonu’na yakın bir noktada meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, arkadaşı Mehmet Angay ile birlikte tren hattına yakın bir noktada balık tutmaya geldi. İki arkadaş tren hattına yakın bir noktada balık tutarlarken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Aliağa yönünden Cumaovası istikametine gitmekte olan İZBAN’a bağlı tren Angay’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Mehmet Angay denize düştü. Yanında bulunan arkadaşı durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, deniz polisinden yardım istedi. Deniz polisi denizde aramalarda bulunurken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, Angay’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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