İzmir’de tüfekle yaralamaya karışan ve eski eşini kaçıran şahıs tutuklandı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, eski eşinin erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurarak yaralayan ve eski eşini de kaçıran şüpheli ile kendisine yardım eden ağabeyi tutuklandı.

Olay, dün Balatçık Mahallesi’nde meydana geldi. S.D. isimli şahıs, eski eşi D.İ. ile beraber evden çıkan ve daha sonra arabaya binen C.B.’ye pompalı tüfekle ateş açtı. C.B.’yi ağır şekilde yaralayan S.D., eski eşi D.İ.’yi kiraladığı aracına zorla bindirerek kaçırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan C.B., ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyerek S.D.’nin kaçtığı kiralık aracı takibe aldı ve S.D., Menemen ilçesinde durdurularak yakalandı. Polis ekipleri, S.D. ve D.İ.’nin ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Saldırıyı kıskançlık sebebiyle gerçekleştirmiş

Öte yandan olayda C.B.’yi yaralayan ve eski eşini kaçıran S.D.’nin otomobilinde ağabeyi Y.D.’nin de bulunduğu ve polisin dün bu kişiyi de gözaltına aldığı ortaya çıktı. S.D. ve Y.D.’nin emniyetteki işlemleri tamamlanırken adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.D.’nin ifadesinde, konuşmak istediği eski eşini C.B. ile gördüğünü ve kıskançlık sonucu saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.

