İzmir'de, tünelde kamyon devrildi

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, mıcır yüklü kamyon devrildi. Mıcırların yola döküldüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde meydana geldi. İddaiaya göre 27 AAD 731 plakalı kamyon, sürücüsü E.K.'nin(54) direksiyon başında uyuması nedeniyle sol şeritte devrildi. Mıcırlar yola savrulurken, kamyonun şoför mahali, tünel duvarına yaslandı.

Yara almadan kurtulan şoförün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle 2 şeritten verilen trafik, yola savrulan mıcırların iş makinesi ile temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI



