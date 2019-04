İzmir'de Turizm Haftası törenle başladı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda 43'üncü Turizm Haftası kutlamaları kapsamında anıta çelenk koyma töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm İzmir İl Müdür Yardımcısı Kaan Erge, İzmir turizminde 2017 yılında yüzde 14, 2018 yılında yüzde 34 artış yaşandığını belirterek, "2019 yılının Mart ayı istatistiklerine göre geçen yıla kıyasla yüzde 23 artış yaşanmıştır. Bu artışın önümüzdeki aylarda da devam ederek istatistiklere yansıyacağını ümit ediyoruz" dedi.

Her yıl 15- 22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası kapsamında Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda anıta çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm İzmir İl Müdürü Murat Karaçanta, Kültür ve Turizm İzmir İl Müdür Yardımcısı Kaan Erge, ETİK Turistik İşletmeleri ve Konaklamalar Birliği, İzmir Turist Rehberleri Odası ve turizm okuyan öğrenciler katıldı. Törende Kültür ve Turizm İzmir İl Müdürü Murat Karaçanta Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm İzmir İl Müdür Yardımcısı Kaan Erge, şunları söyledi:

"Bir milyonun biraz üstünde olan yabancı sayısı kruvaziyer seferlerin iptal edilmesinden kaynaklı olarak 672 bin sayısına gerilemiştir. Turizm sosyal ve siyasi olaylardan çok çabuk etkilenen ancak bir o kadar da hızlı bir şekilde dönüş yapabilen ve yüzde 4 artış oranıyla dünyanın en hızlı büyüyen sektörüdür. Sahip olduğu eşsiz tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin yanı sıra alt yapısı, her zevk ve gelir durumuna hitap eden konaklama tesisleri, Türk misafirperverliğine uygun hizmet sektörü ve uygun fiyat politikası ile çok kısa zaman içerisinde hem ülkemiz hem de ilimiz olarak ziyaretçi sayısında toparlama göstermiş ve neticesinde de ilimizde 2017 yılında yüzde 14, 2018 yılında da yüzde 23 artış yaşanmıştır. 2019 yılının Mart istatistiklerine göre geçen yıla kıyasla yüzde 23 artış söz konusudur. Bu artışın önümüzdeki aylarda da istatistiklere yansıyacağını ümit ediyoruz. Her yıl 15- 22 Nisan tarihleri arasında kutladığımız Turizm Haftası neticesinde ülkemiz ve ilimiz turizmi konusunda, umutlarını hiçbir zaman yitirmeyen, turizmin gelişmesinde emeği geçen herkese saygı ve sevgilerimi iletiyor, 2019 turizminin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

Öte yandan Turizm Haftası kutlamalarının Tire'de düzenlenen etkinliklerle devam edeceği bildirildi.