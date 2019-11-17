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İzmir'de 'Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları Yarışması'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:02 | Son Güncelleme

İZMİR'de, bu yıl 4'üncü kez Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları Yarışması düzenlendi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, bu yıl 4'üncü kez Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları Yarışması düzenlendi. Renkli tasma ve çeşitli takılar ile süslenen köpekler, jürinin karşısına çıkarıldı. Sahipleri, ağırlığı 80 kiloyu bulan köpekleri sakinleştirmekte zaman zaman zorlandı.
Buca Gölet'te bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları Yarışması'na, yaklaşık 300 köpek yetiştiricisi katıldı. Köpekler, sahnede jürinin karşısına çıkarılmadan önce rengarenk tasmalar ve çeşitli aksesuarlarla süslendi. Kangal, Anadolu çoban, akbaş ve malak cinsi köpekler, sahiplerine zor anlar da yaşattı. 4 kategoride düzenlenen yarışmaya katılanlar, sahneye çıkmadan önce köpeklerinin stresini atmasını sağladı. 10 aylık olan, erkek, Alabay cinsi köpeği Hantuman ile yarışmaya katılan Tahsin Karaca, avuçlarıyla su içirdi. Urla'da çoban köpeği yetiştiriciliği çiftliği bulunan, yarışmanın düzenleyicisi Çetin Türkoğlu, en güzel köpeği seçerken, tüy ve kafa yapısı, kuyrukları, ırkları gibi fiziki yapılarına baktıklarını söyledi.
Amaçlarının köpekleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak olduğunu kaydeden Çetin Türkoğlu, "Bu köpekler sürüde çok başarılı köpekler. Alan korumada çok iyiler. Bekçilik özellikleri çok fazla. Sahibi için canını verecek karakterde, gerçekten karakterli köpekler" dedi.
Çoban köpeklerinin kendileri için milli servet niteliğinde olduğunu belirten Türkoğlu, "Bu coğrafyaya geldiğimizde, bunlar da sürü ile birlikte gelen köpekler. Bu köpekleri üretiyoruz, yetiştiriyoruz. Dünyanın her tarafına da gönderiyoruz" diye konuştu.
Yarışmaya katılıp, dereceye girenlere ödül olarak kupa, köpeklere ise mama verildi. Ayrıca tüm köpeklere madalya takıldı.

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