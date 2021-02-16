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  4. İzmir’de tütün kaçakçılarına yüzbinlerce liralık darbe

İzmir’de tütün kaçakçılarına yüzbinlerce liralık darbe

16.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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İzmir’de tütün kaçakçılarına yüzbinlerce liralık darbe

İzmir’de yüklü miktarda kaçak nargile tütünü satıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, yapılan operasyonda yüzbinlerce liralık kaçak nargile tütünü ele geçirdi.İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, halk sağlığının korunması ve her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kemalpaşa ilçesinin Ulucak ve Yukarı Kızılca mahalleleri ile Konak ilçesinde yüklü miktarda kaçak nargile tütünü bulunduğu bilgisine ulaştı.Adli makamlardan alınan arama izni ile operasyon düğmesine basan ekipler, bahse konu adresler ile 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 550 kg kaçak nargile tütünü ile piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 1 adet tütün kıyma makinesi ele geçirdi.

İzmir’de yüklü miktarda kaçak nargile tütünü satıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, yapılan operasyonda yüzbinlerce liralık kaçak nargile tütünü ele geçirdi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, halk sağlığının korunması ve her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kemalpaşa ilçesinin Ulucak ve Yukarı Kızılca mahalleleri ile Konak ilçesinde yüklü miktarda kaçak nargile tütünü bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adli makamlardan alınan arama izni ile operasyon düğmesine basan ekipler, bahse konu adresler ile 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 550 kg kaçak nargile tütünü ile piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 1 adet tütün kıyma makinesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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