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İzmir’de üç saatte 7 büyük deprem

01.02.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Merkez üssü İzmir’in Karaburun ilçesi açıkları olan büyüklüğü 4 ile 5,1 arasında toplam 7 ayrı deprem meydana geldi.İzmir bu sabah saat 08.00’den itibaren ardı ardında depremler yaşıyor.

Merkez üssü İzmir’in Karaburun ilçesi açıkları olan büyüklüğü 4 ile 5,1 arasında toplam 7 ayrı deprem meydana geldi.
İzmir bu sabah saat 08.00’den itibaren ardı ardında depremler yaşıyor. Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen ilk deprem saat 08.03’te kaydedildi. AFAD tarafından 4,1 olarak ölçülen bu depremin ardından saat 08.46’da 5,1, saat 08.47’de 4,8, saat 09.00’da 4,7, saat 09.34’te 4,2, saat 10.51’de - 3,6 ve saat 11.35’te de 5,1 büyüklüğünde toplam 7 sarsıntı oldu. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremle ilgili şu ana kadar bildirilen olumsuz herhangi bir durum olmadığı öğrenildi.
Bu arada, fayın türü belli oldu. Uzmanlar, sarsıntıya Midilli adasında kırılan fayın sebep olduğunu, "normal fay" türünde olan fayın yıkıcı bir etkisinin beklenmediği önünde açıklama yaptı.

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