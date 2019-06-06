HABER

İzmir'de, 'ücretsiz vapur' yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 19:30 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla ücretsiz olan toplu taşıma araçlarından en çok vapur kullanıldı.

İzmir'de, 'ücretsiz vapur' yoğunluğu

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla ücretsiz olan toplu taşıma araçlarından en çok vapur kullanıldı. Bayram tatilinde çocuklarıyla deniz kenarlarında vakit geçiren aileler, vapurları tercih edince iskelelerde yoğunluk oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce alınan kararla Ramazan Bayramı boyunca metro, tramvay, otobüs ve İZBAN'ın yanı sıra şehir içi ulaşımın sağlandığı vapurlar da ücretsiz oldu. Bayramın son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında vakit geçiren aileler, düzenli vapur yolcularına eklenince iskelelerde yoğunluk oldu. Güvenlik görevlileri, kalabalığa, izdiham olmaması için uyarılarda bulundu. Özellikle Konak Vapur İskelesi'ndeki yolcu kalabalığı dikkat çekti. Çok sayıda yolcu, ilk vapura binemeyip, sonrakini beklemek zorunda kalırken, bazıları da başka ulaşım aracını kullanmak üzere iskeleden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de, 'ücretsiz vapur' yoğunluğuİzmir'de, 'ücretsiz vapur' yoğunluğuİzmir'de, 'ücretsiz vapur' yoğunluğuİzmir'de, 'ücretsiz vapur' yoğunluğu

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
55. Kiraz Festivali’nin meşalesi yakıldı55. Kiraz Festivali’nin meşalesi yakıldı
Bolu’da tatil dönüşü yoğunluğuBolu’da tatil dönüşü yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı

Yollar kan gölüne döndü! Acı bilanço

Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı! 2 kilometrelik kuyruk oluştu

Dönüş çilesi başladı! 2 kilometrelik kuyruk

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.