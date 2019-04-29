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İzmir'de ulaşımda yüzde 50 indirim uygulaması başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

İLK KULLANAN, BAŞKAN SOYER OLDU İzmir'de, kent içi toplu ulaşımda yolcular, 06.00- 07.00 ve 19.00- 20.00 saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu ulaşım araçlarıyla yüzde 50 indirimli yeni tarifeden taşınmaya başlandı.

İzmir'de ulaşımda yüzde 50 indirim uygulaması başladı (2)

İLK KULLANAN, BAŞKAN SOYER OLDU
İzmir'de, kent içi toplu ulaşımda yolcular, 06.00- 07.00 ve 19.00- 20.00 saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu ulaşım araçlarıyla yüzde 50 indirimli yeni tarifeden taşınmaya başlandı. Otobüs, metro, tramvay, banliyö ve deniz ulaşımında geçerli olan uygulamayı ilk kullanan ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Saat 05.30'da ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Buca Gediz'deki merkezine giden Başkan Soyer, sefere için hazırlanan şoförlerle kahvaltıda buluştu. Soyer'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek ile bürokratlar eşlik etti.
'SİZLER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ TEMSİL EDİYORSUNUZ'
'Halk Taşıt' uygulamasının tüm İzmirlilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Soyer, "İzmir'in kahrını çeken, her sokağına, caddesine giren, kentin nabzını anket şirketlerinden bile çok daha iyi tutan siz şoförlerimizle bir arada olmaktan çok mutlu oldum. İşiniz zor biliyorum; ama aklınızdan çıkarmayın ki sizler aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsil ediyorsunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum; kazasız, belasız görevler diliyorum" dedi.
OTOBÜSE BİNDİ
Başkan Soyer, şoförlerle kahvaltının ardından günün ilk seferinin yapıldığı otobüse binerek, 'Halk Taşıt' uygulamasını başlattı. 818 hat numaralı otobüsle Şirinyer İZBAN İstasyonu'na giden Soyer, yolcularla selamlaşarak, sohbet etti. Daha sonra İZBAN'a binerek Alsancak'a, buradan da tramvayla Konak'a kadar giden Başkan Soyer'i karşılarında gören İzmirliler ise şaşırdı. Çok sayıda yolcu, yeni uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

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İzmir'de ulaşımda yüzde 50 indirim uygulaması başladı (2)İzmir'de ulaşımda yüzde 50 indirim uygulaması başladı (2)İzmir'de ulaşımda yüzde 50 indirim uygulaması başladı (2)İzmir'de ulaşımda yüzde 50 indirim uygulaması başladı (2)

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