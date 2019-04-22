HABER

İzmir’de “Uluslararası 3. İktisat Tarihi Kongresi” düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve İzmir Demokrasi Üniversitesi iş birliğiyle 25-27 Nisan tarihleri arasında İzmir’de ’Uluslararası 3’üncü İktisat Tarihi Kongresi’ düzenlenecek.Tarih boyunca göçleri, savaşları, ticareti ve siyasi gelişmeleri şekillendiren iktisadi sistemlerin ele alınacağı kongreye, yurt içi ve yurt dışından 100’ün üzerinde bilim insanı katılacak.

İzmir’de “Uluslararası 3. İktisat Tarihi Kongresi” düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve İzmir Demokrasi Üniversitesi iş birliğiyle 25-27 Nisan tarihleri arasında İzmir’de ’Uluslararası 3’üncü İktisat Tarihi Kongresi’ düzenlenecek.
Tarih boyunca göçleri, savaşları, ticareti ve siyasi gelişmeleri şekillendiren iktisadi sistemlerin ele alınacağı kongreye, yurt içi ve yurt dışından 100’ün üzerinde bilim insanı katılacak. Etkinlik, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye İktisat Tarihi Araştırmaları Platformu Başkanı Prof. Dr. Rahmi Özbay ve Tunus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Muhammed Saadaoui tarafından yapılacak açış konuşmalarıyla başlayacak.
Tarihsel bir bakış açısıyla, vergi sistemleri, ticari ilişkileri, fiyatlar, gümrükler, nüfus hareketleri ve iktisadi buhranların da tartışılacağı kongrenin açılışında, iktisat tarihçisi Mehmet Genç tarafından bir konferans da verilecek. Kongre kapsamında ayrıca ’Uygarlık Tarihinin En Kudretli Paraları’ ve ’Belgelerle İktisat Tarihi’ başlıklı sergiler düzenlenecek.

PARTNERDeren'e uyarı geldi!Deren'e uyarı geldi!
Ahmet Kural - Sıla Gençoğlu davasında ikinci duruşma görüldüAhmet Kural - Sıla Gençoğlu davasında ikinci duruşma görüldü
Marmaris sahilinde yunus sürpriziMarmaris sahilinde yunus sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın! Bambaşka görüntüye kavuştu

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın!

400 yıllık tarihi hamam yenilenmeyi bekliyor

400 yıldır orada! Kitabesi yok ama...

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten sınır ötesi operasyon!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! Faillerden biri daha yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Son dakika: Çok sayıda astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.