İzmir’de “Uluslararası 3. İktisat Tarihi Kongresi” düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve İzmir Demokrasi Üniversitesi iş birliğiyle 25-27 Nisan tarihleri arasında İzmir’de ’Uluslararası 3’üncü İktisat Tarihi Kongresi’ düzenlenecek.

Tarih boyunca göçleri, savaşları, ticareti ve siyasi gelişmeleri şekillendiren iktisadi sistemlerin ele alınacağı kongreye, yurt içi ve yurt dışından 100’ün üzerinde bilim insanı katılacak. Etkinlik, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye İktisat Tarihi Araştırmaları Platformu Başkanı Prof. Dr. Rahmi Özbay ve Tunus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Muhammed Saadaoui tarafından yapılacak açış konuşmalarıyla başlayacak.

Tarihsel bir bakış açısıyla, vergi sistemleri, ticari ilişkileri, fiyatlar, gümrükler, nüfus hareketleri ve iktisadi buhranların da tartışılacağı kongrenin açılışında, iktisat tarihçisi Mehmet Genç tarafından bir konferans da verilecek. Kongre kapsamında ayrıca ’Uygarlık Tarihinin En Kudretli Paraları’ ve ’Belgelerle İktisat Tarihi’ başlıklı sergiler düzenlenecek.

