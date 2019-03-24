HABER

İzmir'de Uluslararası Kedi Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 14:54 | Son Güncelleme

İzmir'de açılan Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı kapsamında Uluslararası Kedi Yarışması düzenlendi

İZMİR (AA) - 3. İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı kapsamında kediler podyuma çıkarıldı.

Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı kapsamında Alfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği ile Dünya Kedi Federasyonu tarafından Uluslararası Kedi Yarışması düzenlendi.

Sahipleri tarafından özel olarak hazırlanarak kafeslere konulan 78 kedi yarışma alanına getirildi.

Farklı ülkelerden getirilen farklı ırklardan kediler, Rusya'dan 3 hakem tarafından incelenerek puan verildi.

Alfa Kedi Irkları Koruma ve Denetleme Derneği Başkanı Funda Gençler, bu yıl 2'ncisini düzenledikleri yarışmaya Rusya ve Yunanistan'dan da katılımcılar olduğunu ifade etti.

Gençler, "Farklı ırkları bu yarışmada görebilirsiniz. Yavru, genç, yetişkin, kısır kedi ve batın kategorisi olmak üzere kategorileri yapıyoruz. Bunların altında da farklı tüy uzunluklarına göre alt kategorilerimiz var. Bunların dışında eğlence şovlarımız, en süslü kafes ve en güzel kıyafetli kedi gibi yarışmalarımız olacak." dedi.

Yarışmaya vatandaşların ilgisinin yüksek olduğunu aktaran Gençler, ailelerin evlerinde beslemek için cins kedilere yöneldiğini söyledi.

Katılımcılar, bugün sona erecek fuarda evcil hayvan ürünlerini ve aksesuarları görme imkanı buldu.

Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı! Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı!
Başkan adayı Duran: "Seçilmem durumunda belediye personeliyle çalışma arkadaşı sizlerin memuru olacağım”Başkan adayı Duran: "Seçilmem durumunda belediye personeliyle çalışma arkadaşı sizlerin memuru olacağım”
Fatsa’da heyelan nedeniyle evlere boşaltma kararıFatsa’da heyelan nedeniyle evlere boşaltma kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cins Fuar izmir kedi sahne

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Tüm gözler burada! Alana böyle geldi

Tüm gözler burada! Alana böyle geldi

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Tüm gözler Yenikapı Mitingi'nde! Alana böyle geldi

Tüm gözler burada! Alana böyle geldi

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.