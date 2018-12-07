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İzmir'de uluslararası rehabilitasyon merkezi projesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.12.2018 14:57 | Son Güncelleme

İzmir Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Bülent Cinel: "Ülkemize alkol ve madde bağımlılığı alanında sağlık turistlerini getirip rehabilitasyonlarını sağlayarak katma değer sağlamak istiyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir'de yürütülen sağlık turizmi projesi kapsamında, alkol ve madde bağımlılarının rehabilitasyonu için uluslararası bir merkezin oluşturulması planlanıyor.

Madde bağımlılığı konusunda dünya genelinde faaliyet gösteren önleme ve tedavi kuruluşu Uluslararası Dianova ağı yöneticileri, Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nı ziyaret etti.

Heyetin ziyaretiyle ilgili gazetecilere bilgi veren İzmir Sağlık Turizm Derneği (İZSATU) Başkanı Bülent Cinel, Uluslararası Dianova ağına dahil olduklarını, İzmir'de uluslararası rehabilitasyon merkezi oluşturmak üzere çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Sağlık turizminin her alanında ülkeye katma değer sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Ciner, "Ülkemize alkol ve madde bağımlılığı alanında sağlık turistlerini getirip rehabilitasyonlarını sağlayarak katma değer sağlamak istiyoruz." dedi.

Ciner, rehabilitasyonun ortalama 30'ar kişilik gruplar halinde 3 ila 9 ay arasında yapıldığını, bağımlıların topluma kazandırılması sürecinde ortama uyum sağlamasının çok önemli olduğunu, İzmir'in de uygun özelliklere sahip olduğunu söyledi.

- "Bilgi birikimlerimizi aktarmak istiyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Danışmanı Selçuk Nazilli de bağımlıların rehabilitasyonu konusunun yeni bir sağlık turizmi alanı olduğunu, yüksek harcama kapasitesinin bulunduğunu ifade etti.

Dianova Başkanı Cristina Lizarza ise 20 ülkede kar amacı gütmeden çalışma yapan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirterek, "Alkol ve madde bağımlılığı, maalesef çok sıkıntılı ve büyüme gösteren bir alan. Türkiye ölçeğinde de katkı vermek istiyoruz. İzmir Sağlık Turizm Derneği'nin bize yaklaşımını öğrendik, onların sayesinde buradayız. Bu alanda rehabilitasyon merkezlerinin açılması noktasında bilgi birikimlerimizi aktarmak istiyoruz. Son 5 yıldır Yeşilay ile irtibattayız. Yeşilay, 3 kez Portekiz'deki merkezimize geldi, oradaki deneyimlerimizi gözlemledi." dedi.

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