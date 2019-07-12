İzmir'de, UNESCO'nun dünya mirası listesindeki agave bitkisi çiçek açtı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Seferihisar ilçesinde dünyadaki ender yetişen türlerden 'agave' bitkisi çiçek açtı. Yaşadığı süre boyunca bir kez çiçek açan, sonra da kuruyup ölen bitkinin toprağa dökülen tohumları, çiçeğin yeniden filizlenmesini sağlayacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan, anavatanı Orta ile Güney Amerika olan agave bitkisi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde de yetişmeye başladı. Doğanbey Mahallesi'nde yetişen ve yaşadığı zaman dilimi içerisinde yalnızca bir kez çiçek açtığı bilinen agave bitkisi, 8 metreye ulaşınca çiçek açtı. Halk arasında 'sabır otu' diye de bilinen agave bitkisi, yaklaşık bir ay boyunca çiçekleri ile birlikte canlı kalacak. Yaz aylarının sonlarına doğru ise çiçekler olgunlaşacak ve dökülecek. Agave bitkisi böylece ömrünü tamamlamış olacak. Ardından tohumlar, yeniden yeşerecek.

'KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Bitkinin büyümesini ve çiçek açmasını takip eden biyolog Sevim Şahin, "Uzun süredir bu bitkiyi takip ediyorum. Önce bir ağaç sandım ama daha sonra araştırdık ve bunun çiçek olduğunu, yüz yılda bir açtığını öğrendik. Bitkideki gelişmeler bizi çok şaşırttı. Ben bu bitkideki gelişmeleri gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum. İnsanların gelip burada çiçeği canlı şekilde görmelerini istiyorum. Ayrıca bir farkındalık yaratılması gerekiyor. Bu dünya hepimizin, bitkilerin, hayvanların. Bizler doğaya sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Mahallede yaşayan inşaat mühendisi Hakime Yılmaz da belediyenin bitkiyi yerinde koruması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Bu bitki için çevrede farkındalık yaratılması gerekiyor. Ender bulunan bitkilerin doğa katliamı olduğu bu çağda özellikle korunması, vatandaşlık görevi. Belediye belki tohumlarını alarak bunun daha çok yayılmasını sağlayabilir" dedi.

FOTOĞRAFLI



