İzmir'de UNICEF sergisi açıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, "İhsan Doğramacı'dan Günümüze (1958-2018) UNICEF Türkiye Milli Komitesi" adlı serginin açılışı yapıldı.

İzmir Ticaret Odası'ndaki sergide 60 yılda "Her Çocuk İçin" mottosuyla gerçekleştirdiği çalışmalar yer alıyor.

Türkiye'de beslenme ve sağlık projelerinin ardından devam eden eğitime destek kampanyaları, kız ve erkek çocuklar arasında eğitimde eşitlik, engelli çocuklar, çocuk dostu şehirler, çalışan çocuklar, Türkiye'deki Suriyeli çocuklara ilişkin faaliyetlerin yer aldığı sergide 700'ün üzerinde fotoğraf izlenime açık olacak.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkan Danışmanı Alanor Olalı, açılışta, sergide UNICEF'in 60 yıldır devam eden faaliyetlerinin yer aldığını hatırlattı.

Eğitim ve sağlık alanındaki gelişmelere önem verdiklerini belirten Olalı, "Okul öncesi çalışmaları geliştirdik. Tarlada çalışan mevsimsel çocuk işçiler, kızların eğitimlerine çok önem verildi. UNICEF çocuk evlilikleri üzerinde çok durdu. Çocuk hakları üzerine çalışmalar yaptı. UNICEF'in bütün geliri gönüllü katkılar. Sizlerin katkılarıyla oluyor." dedi.

UNICEF iyi niyet elçisi yazar Ayşe Kulin de UNICEF'in çalışmalarının fotoğraflarda yer aldığını ifade ederek, "Boş duran bir ekip değiliz. Yardımlarınız için teşekkür ederiz, siz verin biz yapalım." diye konuştu.

Sergi 12-16 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek.

