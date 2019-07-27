İzmir'de Üniversite Tercih Fuarı'na yoğun ilgi

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bu yıl 5'incisi düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı'na, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin çeşitli illerinden katılım sağlanan ve 60 üniversite stantının bulunduğu fuarda, eğitim danışmanlığı hizmeti verildi.

Tepekule Kongre Merkezi'nde, 26-27 Temmuz tarihlerinde, bu yıl 5'incisi düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı, ilk gününde 5 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Öğrenciler, üniversite tercih döneminin bitişi olan 29 Temmuz'dan önce tercih listelerini en doğru şekilde hazırlayabilmek için fuara akın etti. Türkiye'nin farklı illerinden 60 vakıf ve devlet üniversitesinin açtığı stantlarda bulunan görevlilerin, gençlere bilgi verdiği fuarda, aynı zamanda tercih masalarında görev alan 12 rehber öğretmen eşliğinde danışmanlık hizmeti de verildi. 20-21 Temmuz'da İstanbul'da başlayan fuar, Adana, Ankara ve Bursa'dan sonra İzmir'de de düzenlendikten sonra, Antalya'da sonlanacak.

Fuarı düzenleyen firmanın Genel Müdür Yardımcısı Nilgün Tok, "Üniversitelerin yetkilileri, profesörler ve rektörler stantların başında oluyor. Öğrenciler, buradan kafalarında bir üniversite seçmiş olarak çıkıyorlar. Son güne kadar araştırmaya devam ediyorlar. İzmir'in gençlerini çok beğeniyorum, puanları çok yüksek. Buraya ilk 200'e, 4 bine girmiş gençler geldi. Anne babalar da çok duyarlı. Başarılı öğrencilerin fuarımızı gezdikten sonra tercih listelerini oluşturmaları bizi mutlu ediyor" dedi.

FUARA GELEN ÖĞRENCİLER, EN ÇOK BU BÖLÜMLERİ TERCİH ETTİ

İlk günde yaklaşık 300 öğrencinin danışmanlık hizmeti aldığı tercih masalarında görevli olan ve aynı zamanda bir danışmanlık merkezinin CEO'su olan Marchell Yorkanyan, "Danışmanlık hizmeti almaya gelen öğrencilerimizin en çok tercih ettikleri bölümler, sayısal alanından tıp fakültesi, makine ve elektrik elektronik mühendisliği ve mimarlık bölümü oldu. Eşit ağırlık alanından en çok hukuk, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümleri tercih edildi. Sözel alanda ise daha çok halkla ilişkiler ve reklamcılık, gazetecilik gibi bölümler ve yabancı dil alanında ise mütercim tercümanlık bölümleri ve dil ile ilgili öğretmenlikler tercih edildi" diye konuştu.

Fuara arkadaşlarıyla birlikte gelen Yaren Gürbüz (19), "İşletme bölümünü istiyorum. İstanbul'daki ve Bandırma'daki üniversitelerin stantlarını gezdim. Özel üniversitelerdeki burs imkanları, yurt olanakları ile ilgili bilgiler aldım. Devlet üniversitelerinde ise hazırlık olup olmadığını ve Erasmus olanaklarını öğrendim. İzmir önceliğim, daha sonra şehir dışını da yazacağım. Şehir dışına gidemediğim için fuara gelen okullardan bilgi almak istedim" dedi.

Annesi ile fuarı gezen Ece Türkman (18) ise, "Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümünü istiyorum. İzmir ve İstanbul'daki özel üniversitelerin stantlarını gezdim. Özel üniversite istediğim için ailemi ve beni en çok ilgilendiren şey ücretlerdi. Burada görevlilerden bu bilgiyi de aldım. Üniversitelerin çift anadal, yan dal uygulamalarına baktım ve Erasmus olanaklarını araştırdım. Tercihimi son güne bırakmayacağım, bugün tamamlayacağım" şeklinde konuştu.

Ceren Ercan (19), ailesiyle birlikte tercih masalarından danışmanlık hizmeti aldığını söyleyerek, "Uçak ve uzay mühendisliği, endüstri mühendisliği ve pilotaj bölümlerini düşünüyorum. Neredeyse fuardaki tüm okulları gezdim. Danışmanlıkta ise sıralamama göre yönlendirme ve mesleklerle ilgili bilgilendirme yaptılar" dedi.