İzmir'de üretilen gelinlikler dünya pazarında 

İZMİR'de bu yıl 14'üncüsü düzenlenen IF Wedding Fashion Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, gelinlik sektöründekilerin yüzünü güldürdü. Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdullah Salkım, gelinlikte İzmir'in yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa'nın da başkenti olduğunu, ürünlerin özellikle yurt dışına ihraç edildiğini belirtti. Salkım, sektörün en büyük sorunlarının başında gümrük vergilerinin geldiğini ifade ederek, dünya pazarlarında daha çok söz sahibi olmak için devletten destek beklediklerini söyledi.

İzmir'de bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve önceki gün sona eren IF Wedding Fashion Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, sektörün yüzünü güldürdü. MTK Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdullah Salkım, gelinlikte İzmir'in bir dünya markası olduğunu, ürünlerin özellikle Arap ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi. Abdullah Salkım, özellikle bu yıl çok büyük çıkışlar yakaladıklarını belirterek, Brezilya'nın yanı sıra İtalya, Slovakya, Kazakistan ve Almanya'dan gelen müşterilerinin olduğunu açıkladı. Ancak sektörün dünya pazarında daha fazla söz sahibi olmasının önünde birtakım engeller bulunduğunu belirten Salkım, "Sektörün sıkıntıları tabi ki var. Bulunduğumuz coğrafya nedeniyle Arap ülkelerine çok ciddi ihracat yapılıyordu ama Arap ülkelerinde yaşanan sıkıntılar, sektöre büyük sekte vurdu. Tüm bunların yanı sıra Avrupa'dan da çok iyi alıcılar var. Sektörün önde gelen firmaları Avrupa'ya çok ihracat yapıyor. Arap ülkelerinden çok fazla gelen var. Avrupa'nın birçok ülkesinden gelenler var" dedi.

'TEK KURTULUŞUMUZ İHRACAT'

Dünyada gelinlik üreten firmanın az olduğunu dile getiren Salkım, "Bugün İtalya'da satılan gelinliğin yüzde 3'ü imal ediliyor. Bu insanlar ürünlerini Çin ve Türkiye'de ürettiriyorlar. Çin'de terminler çok yok. 3 ay termin veriyorlar ve adeti yüksek istiyorlar. Bizde adet sınırı yok, terminler en geç bir ay içinde teslim ediliyor. İzmir'de bir tane bile olsa özel sipariş yapıp gönderiyoruz" dedi.

En büyük sıkıntıların başında gümrük vergilerinin bulunduğunu aktaran Salkım, "Vergiler çok yüksek. Özellikle Brezilya ve Amerika gibi uzak ülkelere ürün gönderdiğimiz zaman nakliye ücretleri nedeniyle sorunlar yaşanıyor. Gelen firmalar bundan şikayet ediyor. Devletimizin bu konuda bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

Salkım, gelinlik fiyatlarının koleksiyona göre 400 dolar ile 1200 dolar arasında değiştiğini belirterek, "Sektörün tek kurtuluşu ihracat. Bizim başka kurtuluşumuz ve başka şansımız yok. Hem ülke olarak hem de firmalar olarak" diye konuştu.

KADINLARA ÖZEL GÜNLER İÇİN TÜYOLAR

Moda tasarımcısı Erdal Güvenç ise, abiye ve gelinlikte bu yılın tercih edilen renklerini anlatarak, tüyolar verdi. Erdal Güvenç, şunları söyledi:

"Bu yıl baktığımızda, geçen yılki renklerin modası devam ediyor. Pembeler, somonlar, uçuş uçuş kostümler devam ediyor. Gelinliklerde artık kırık beyazlar var ama sanki daha beyaza doğru gidiyoruz. Gelinliklerde ikiye bölünüldü sanki. Ya prenses oluyorsunuz ya da tamamen romantik kuğu kızı gibi. Hafif transparan çok moda bu yıl. Uzun kuyruklar var. Biraz da Osmanlı ve Arabik kültürler çok olduğu için bu yıl gelinlik ve abiyelerde daha parklar taşlar, danteller çok moda. Aslında bu yıl kadınlar çok şanslı çünkü her şeyi giyebiliyorlar artık. Çünkü abiyede bile altına spor ayakkabı giyip gidebiliyorsunuz. Bir tül etek giyip sokağa çıkabiliyorsunuz. Ama düğün, nişanlarda daha çok uzun etekler tercih ediliyor. Bu yıl lila rengini çok göreceğiz. Bir yeşil akımı geliyor. Hem spor giyimde var hem de abiyede olacak. Gece hayatında ve abiye kıyafetlerde bu yıl sarı rengi çok göreceğiz. Kırmızı hayatımızda hep var."

Moda tasarımcısı Nazlı Terzioğlu (31) da "Tasarımcıların çalışma disiplini biraz farklı. Birçok farklı disiplini bir araya getirerek koleksiyonlarını oluşturuyorlar. Bizler daha çok trendlere yön vermeye çalışıyoruz. Bu nedenle kendi kumaşlarımızı üretip, daha farklı olanı sanatı ve modayı takip edenlere sunmaya çalışıyoruz. Ben kendi koleksiyonumda daha ağır işçilikli ve farklı kumaş yapılarını kullanmayı tercih ediyorum. Bu sezonda siyah ağırlıklı çalıştım. Kişiler, tasarımcılarla çalışmalılar. Böylece kendi bedenlerine göre, kendi vücut ölçülerine göre ürün dikip, tasarımlarını daha doğru bir şekilde taşımaları sağlanabilir" dedi.