HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de üst üste korkutan yangınlar: Hem depo hem kafe yandı

İzmir’de üst üste korkutan yangınlar: Hem depo hem kafe yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 16:10 | Son Güncelleme

İzmir’in Balçova ilçesinde, 4 katlı apartmanın alt katındaki bir depoda çıkan paniğe sebep olurken, bina ekipler tarafından tahliye edildi.

İzmir’in Balçova ilçesinde, 4 katlı apartmanın alt katındaki bir depoda çıkan paniğe sebep olurken, bina ekipler tarafından tahliye edildi. Aynı dakikalarda Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı semtinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir kafede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Balçova ilçesi Onur Mahallesi’ndeki Fulya Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın önündeki tahta atıklar henüz belirlenmeyen bir sebeple tutuştu. Yangın, ardından da bir depoya ve deponun üst katındaki eve sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Bina tahliye edilirken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı.
Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında maddi hasar oluşurken, yangında can kaybının olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.
Öte yandan, Balçova Belediyesi ekiplerinin bir gün önce, tehlike oluşturması nedeniyle tahtaların ve hurdaların kaldırılması konusunda şahısları uyardığı öğrenildi.

Aynı dakikalarda kafe alev alev yandı
Yine aynı dakikalarda Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir kafede yangın çıktı. Kafenin mutfak bölümünde çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle çatıya sıçradı. Büyüyen yangın nedeniyle dumanlar, kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hemen yangına müdahale etti. Polis ekipleri de yangına karşı çevrede önlem aldı, caddeyi trafiğe kapattı.
İtfaiye ekipleri, rüzgara karşı güçlükle yangını kontrol altına alabilirken, kafede maddi hasar oluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Güvenlik kaynakları: 300 PKK'lı terörist Ermenistan ve Karabağ'a taşındıGüvenlik kaynakları: 300 PKK'lı terörist Ermenistan ve Karabağ'a taşındı
2020 Ortaokullar ne zaman açılacak?2020 Ortaokullar ne zaman açılacak?
En Çok Okunan Haberler
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
Bursa'da eşini sokak ortasında silahla vurdu! Kan donduran anlar kamerada
Eşini sokak ortasında silahla vurdu! Kan donduran anlar kamerada
Antalya'da Rus pilotlar vatandaşları tedirgin etti! Yetkililer harekete geçti
Antalya'da Rus pilotlar vatandaşları tedirgin etti! Yetkililer harekete geçti
Eskişehir’de kızıl geyik av ihalesi mahkeme kararıyla iptal edildi
Geyik avı ihalesinde yeni gelişme
Bakan Koca'dan 'HES' uyarısı: Uygulamayı hemen indirin
Bakan Koca'dan 'HES' uyarısı: Uygulamayı hemen indirin
İdam cezası gelecek mi? TBMM Başkanı’ndan önemli açıklama! İdam geri gelebilir mi?
İdam cezası gelecek mi? TBMM Başkanı’nda önemli açıklama
Güvenlik kaynakları: 300 PKK'lı terörist Ermenistan ve Karabağ'a taşındı
Güvenlik kaynakları: 300 PKK'lı terörist Ermenistan ve Karabağ'a taşındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.