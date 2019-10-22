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İzmir’de üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 23:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Postacılar Mahallesi’nde ikamet eden Efe Can D’nin (25) dün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan üvey kardeşi A.D’nin (19) Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Postacılar Mahallesi’nde ikamet eden Efe Can D’nin (25) dün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan üvey kardeşi A.D’nin (19) Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İfadesi alınan zanlının aktardıklarına göre, daha önce de üvey kardeşiyle aralarında kavga yaşandığını, dün tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de üvey kardeşini bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Bayraklı ilçesinde, komşuları tarafından evinde bıçaklanmış halde bulunan Efe Can D. (25), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamış, polis ekipleri A.D’yi (19) gözaltına almıştı.

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