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İzmir’de uyuşturucu baskınları: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 10:47 | Son Güncelleme

İzmir’de, eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şahıs yakalandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentte torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir’de, eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şahıs yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentte torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı yaptığı operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı. Firari olarak aranan 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Operasyonlarda, 5 bin civarı uyuşturucu haplara da el konuldu.

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