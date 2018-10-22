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İzmir'de uyuşturucu davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 10:12 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları, temin ettikleri ve kullandıkları gerekçesiyle yargılanan 8 sanık, 1 yıl 8 ay ile 20 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları, temin ettikleri ve kullandıkları gerekçesiyle yargılanan 8 sanığa 1 yıl 8 ay ile 20 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 6 sanık ve avukatları katıldı.

Mütalaasını okuyan cumhuriyet savcısı, sanıklar İlker Kurul, Emrah Bilen, Mustafa Yılmaz, Tanju Yamaç ve Ali Osman Dumruk'un "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan, Umut İmga ve Levent Sır'ın "bonzai maddesi kabul ve nakil etme" suçundan, O.A'nın ise "uyuşturucu madde kullanımı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık İmga, mahiyetini bilmediği bir maddeyi taşıdığını, bu maddenin yasal olarak satılan hap olduğunu savunarak, "2,5 aylık bir çocuğum var. Denizden balık yemi çıkarıyorum. Eşimden, çocuğumdan ayrı kalırsam çaresiz kalırlar. Beraatimi istiyorum." dedi.

Kullanmak istediği uyuşturucuyu alamadan emniyet güçlerine yakalandığını öne süren sanık Sır, sanıkları tanımadığını, sadece aynı cezaevinde bulunduğu için O.A'yı tanıdığını iddia etti.

Sanık Sır, "Aramızda ortaklaşa bir para yoktur. Cezaevinde içmek için uyuşturucu alacaktık ancak onda da yakalandım." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan Kurul'a 15 yıl 7 ay 15 gün, Dumruk ve Yamaç'a 12 yıl 6'şar ay, Bilen'e 20 yıl 10 ay, Yılmaz'a 8 yıl 4 ay, "bonzai maddesi kabul ve nakil etme" suçundan sanıklar İmga ve Sır'a 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Heyet, bin 500 ila 4 bin 160 lira adli para cezasına çarptırdırdığı sanıklardan 7'sinin tutuklanmasını kararlaştırdı.

Sanık O.A'yı "uyuşturucu madde kullanımı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum eden heyet, cezanın ertelenmesine hükmetti.

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