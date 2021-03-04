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İzmir’de uyuşturucu imal edilen eve baskın

04.03.2021 19:50 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Menderes ilçesinde uyuşturucu imal edilen bir eve operasyon yapan polis ekipleri, uyuşturucu maddenin yanı sıra tarihi eser de ele geçirdi.

İzmir’in Menderes ilçesinde uyuşturucu imal edilen bir eve operasyon yapan polis ekipleri, uyuşturucu maddenin yanı sıra tarihi eser de ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiden 113 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak bir adreste yapılan aramada da, 4 bin 797 gram skunk ve esrar maddesi, 103 kök skunk ve Hint keneviri olduğu değerlendirilen bitki, uyuşturucu madde imal etmek için kullanıldığı değerlendirilen aletler, 1 adet ruhsatsız silah ve 32 fişek ele geçirildi.

Adreste tarihi eserler de bulundu
Öte yandan ekiplerin adreste yaptığı aramada uyuşturucu madde ve imalatında kullanıldığı değerlendirilen aletlerin yanı sıra tarihi eser olduğu değerlendirilen materyaller de ele geçirildi. Aramada, tarihi eser niteliğindeki heykel, insan figürlü taş parçası, Kuran-ı Kerim ve kılıç ele geçirildi.
Olayla ilgili E.K. ve E.K. isimli 2 şüpheli şahıs, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.

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