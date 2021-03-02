HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama

İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama

02.03.2021 21:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de, 22-28 Şubat tarihleri arasında polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, haklarında işlem yapılan 50 şüpheliden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İzmir’de, 22-28 Şubat tarihleri arasında polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, haklarında işlem yapılan 50 şüpheliden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 22-28 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamalar ve düzenlenen operasyonlarda, 232 gram esrar-skank, 7 gram kokain, 24 kök kenevir, 91 gram sentetik kannabinoid, 91 gram metamfetamin, 39 adet ecstasy, 13 bin 52 adet sentetik hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 465 TL para, tabanca, tüfek ile şarjör ve 17 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan ve haklarında işlem yapılan 50 şüpheliden 15´i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi
İki yılın ardından ilk kez! Kahire'ye indiİki yılın ardından ilk kez! Kahire'ye indi
Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı

Yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Berkay kimdir?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Survivor Ayşe kimdir? Survivor Ayşe kaç yaşında ve nereli?

Survivor Ayşe kimdir?

Bakan Kurum'dan İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Bakan Kurum'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Survivor perfomans oyununu kim kazandı? Survivor sembol sahibi kim oldu?

Survivor’da sembolün sahibi belli oldu!

Su sandıkları tineri içen 3 yaşındaki ikizler hastanelik oldu

3 yaşındaki ikizler su diye tiner içti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.