HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama

İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama

23.02.2021 19:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama

İzmir’de polis ekipleri tarafından, son bir haftada gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, işlem yapılan 23 şüpheli tutuklandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.

İzmir’de polis ekipleri tarafından, son bir haftada gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, işlem yapılan 23 şüpheli tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Ekipler, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatırken, son bir haftada 609 gram esrar-skunk, 20 gram eroin, 539 gram sentetik kannabinoid, 239 gram metamfetamin, 6 ekstazi, bin 852 sentetik hap, 19 bin 5 lira nakit para, 7 tabanca, 1 tüfek ile 7 şarjör ve 79 fişek ele geçirildi.
Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlarla ilgili, ekipler tarafından gözaltına alınan 88 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 23’ü tutuklandı.

İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Son Dakika: 8 terörist daha etkisiz hale getirildiSon Dakika: 8 terörist daha etkisiz hale getirildi
SunExpress iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, rezervasyon ve iptal numarasıSunExpress iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, rezervasyon ve iptal numarası

En Çok Okunan Haberler

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP'ye katıldı

Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP'ye katıldı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

Canlı yayında ilginç anlar! Olay oldu

Canlı yayında ilginç anlar! Olay oldu

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Ağrı'da kan donduran olay! Eşini ve çocuklarını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı

Kan donduran vahşet! Eşini ve çocuklarını bıçakladı

Sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü! Yakalandı

Sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü! Yakalandı

Son Dakika: 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son Dakika: 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Şubat Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama

Büyük ikramiye 13 milyon TL'yi aştı!

Son Dakika: 5 HDP'li vekil hakkında soruşturma

Son Dakika: 5 HDP'li vekil hakkında soruşturma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.