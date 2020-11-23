HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

23.11.2020 02:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde satıldığı yönünde edindiği bilgi üzerine harekete geçti.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde satıldığı yönünde edindiği bilgi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar esrar maddesi ile birlikte bir adet hassas terazi ve bong aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili A.G. isimli bir şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.G. isimli şahıs, emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı Kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Afyonkarahisar'da işe giden karı kocaya önce şişe attılar, sonra bıçakla yaraladılarAfyonkarahisar'da işe giden karı kocaya önce şişe attılar, sonra bıçakla yaraladılar
Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve kısa cuma mesajları!Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve kısa cuma mesajları!

En Çok Okunan Haberler

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı başladı

Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı başladı

''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''

''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''

Bir Başkadır'ın Rukiye'si bakın kiminle sevgili...

Bir Başkadır'ın Rukiye'si bakın kiminle sevgili...

Koronavirüs tablosunda tedirgin eden artış

Koronavirüs tablosunda tedirgin eden artış

İstiklal'de hareketli anlar! Polis o sözleri affetmedi

İstiklal'de hareketli anlar! Polis o sözleri affetmedi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Afyonkarahisar'da işe giden karı kocaya önce şişe attılar, sonra bıçakla yaraladılar

Afyonkarahisar'da işe giden karı kocaya önce şişe attılar, sonra bıçakla yaraladılar

Osmaniye'de hastanede koronavirüs patlaması! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı'ya maske teşekkürü

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

Bursa'da kısıtlamaya uymayan şahıs polisleri çileden çıkardı: Senin adın ne?

Kısıtlamaya uymayan şahıs polisleri çileden çıkardı

Mardin’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yozgat’ta bahisle köpek dövüştüren 8 kişi gözaltına alındı

Bahisle köpek dövüştüren 8 kişi gözaltına alındı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.