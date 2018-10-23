İzmir'de uyuşturucu operasyonu  

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, polisin uyuşturu satıcılarına yönelik düzenlediğ operasyonlar kapsamında toplam 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İzmir’de uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliği engellemek için kentin bir çok noktasında eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda toplam 690 gram esrar, 4 ruhsatsız av tüfeği, 120 tabanca mermisi, 3 ruhsatsız tabanca, 49 av tüfeği fişeği ve 1 çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da tarihi eser olduğu anlaşılan 2 küp ile 2 pipo ağzı ele geçirilirken, toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

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