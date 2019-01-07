HABER

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:42 | Son Güncelleme

Uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve satıcılarına yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Torbalı ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda, 223 gram kubar esrar, 31 gram metamfetamin, 7 gram estetik uyuşturucu, 4 gram skunk, uyuşturucu haplar, ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Operasyonlarda 46 kişi gözaltına alınırken 4 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sırf telefonla konuşabilmek için... Sırf telefonla konuşabilmek için...
Naksan Holding eski yöneticileri hakkında kırmızı bültenNaksan Holding eski yöneticileri hakkında kırmızı bülten
Yaban hayvanlarına yem bırakmak için 2 bin 560 metreye çıktılarYaban hayvanlarına yem bırakmak için 2 bin 560 metreye çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

'Yabancıya gitmesin' diye yaptı! Kızı ortalıktan kayboldu

'Yabancıya gitmesin' diye yaptı! Kızı ortalıktan kayboldu

Poroşenko canlı yayında açıkladı: Erdoğan bana söz verdi

Poroşenko canlı yayında açıkladı: Erdoğan bana söz verdi

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran iddia: Tecavüz etti, bacaklarını kırıp köpeğe ısırttı!

Şoke eden iddia: Tecavüz etti, bacaklarını kırıp köpeğe ısırttı!

Naksan Holding eski yöneticileri hakkında kırmızı bülten

Naksan Holding eski yöneticileri hakkında kırmızı bülten

Kangal köpek drone'a bakın nasıl kafa tuttu?

Kangal köpek drone'a bakın nasıl kafa tuttu?

Samsun'da gemi battı! Tehlike sinyali geldi, Sahil Güvenlik harekete geçti

'Tehlike sinyali' geldi, Sahil Güvenlik harekete geçti

Mersin'de eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Kayseri'de Mehmet Özer'i köpekler mi öldürdü? Savcılık'tan açıklama geldi

Kayseri'de Mehmet Özer'i köpekler mi öldürdü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.