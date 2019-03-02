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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 00:47 | Son Güncelleme

Çeşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışması sonucu uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde 213 gram esrar, 37 gram toz, 21,5 gram taş kokain, 34,5 gram toz kokain ve 2,40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.

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